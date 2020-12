Concert Slipknot la Romexpo pe 21 iulie 2021

Revenim in sfarsit cu vesti bune. Concertul SLIPKNOT de la Bucuresti se reprogrameaza pe 21 iulie 2021 tot la Romexpo, in aer liber. Trupa a reusit in sfarsit dupa mai mult de 6 luni sa isi reprogrameze tot turneul mondial, We Are Not Your Kind. Biletele au urmatoarele preturi: Presale: Psycho – 399 lei – ultimele 200 de bilete Snuff – 329 lei – ultimele 200 de bilete Plague – 209 lei La acces: Psycho – 430 lei Snuff – 350 lei Plague – 250 lei La pretul tuturor biletelor comandate in presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei. Se pun in vanzare doar 10.000 de bilete pentru acest…