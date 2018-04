Concert simfonic aniversar la filarmonică Astazi, la ora 19.00, Filarmonica “Paul Constantinescu” așteapta publicul meloman la un concert simfonic aniversar. Este vorba despre concertul dedicat dirijorului, compozitorului și etno-muzicologului prahovean Leonida Brezeanu, care va implini, in aceasta toamna, 80 de ani. Soliști vor fi Ondin Brezeanu, la vioara, și Zefir Brezeanu, la clarinet.Programul serii va cuprinde patru lucrari, una dintre acestea – Suita nr. 1 – fiind semnata chiar de catre compozitorul caruia ii este dedicat evenimentul, Leonida Brezeanu, celelalte trei fiind uvertura „Sfințirea Casei”, de Ludwig van Beethoven, dublul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

