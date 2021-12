Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iesene vor organiza in noaptea de Revelion o petrecere in Piata Palatului Culturii din municipiu, care va dura patru ore si jumatate ore, costul evenimentului fiind de 600.000 de lei. Edilul Mihai Chirica sustine ca in Piata Palatului Culturii din Iasi va fi organizat un concert, incepand…

- In noaptea dintre ani, albaiulienii pot petrece trecerea in anul 2022, in Piața Cetații, unde se vor putea bucura de un spectacol de artificii, șampanie și calendare cu Cetatea Alba Carolina. Spectacolul de artificii va avea o durata de aproximativ 8 minute, avand efecte pirotehnice sincronizate pe…

- Connect-R și Andrew Dum vor canta in spectacolul de Revelion organizat de Primaria Fagaraș, pe platoul din fața Casei de Cultura din municipiu. Primaria Fagaraș, Consiliul Local Fagaraș și Casa de Cultura vor organiza un eveniment care va marca trecerea dintre ani. Pe scena din fața Casei de Cultura,…

- Primaria Constanta cumpara prin achizitie directa servicii de organizare evenimente pentru Revelion 2022 Valoarea estimata fara TVA este de 121.400 lei Data limita primire oferte: este 20.12.2021, ora 23:59 Va reamintim, municipalitatea are in derulare si o alta achizitie pentru noaptea dintre ani Primaria…

- Consilierii locali de Iași au aprobat, astazi, in ședința extraordinara, programul destinat sarbatorilor de sfarsit de an. Primarul Mihai Chirica a declarat ca se ia in calcul organizarea unui concert in noaptea de Revelion, care va fi susținut doar de artisti din tara. La trecerea dintre ani va avea…

- In noaptea de Revelion, pe esplanada Casei de Cultura din centrul Sucevei va avea loc doar un foc de artificii. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, ca legislația permite și derularea altor acțiuni in noaptea dintre ani, cum ar fi concertele, dar cu impunerea unor masuri, cum ar…

- Primaria isi doreste ca noaptea dintre ani sa fie sarbatorita prin sapte focuri de artificii in mai multe zone din Constanta Municipiul Constanta organizeaza in data de 08.12.2021, ora: 13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului avand ca obiect: "Servicii de pirotehnie ndash; 31 decembrie…