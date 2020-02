Concert SABATON – The Great Tour la Arenele Romane pe 14 August

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa W.A.S.P. revine in Romania pentru un concert special in cadrul turneului "1984 to Headless", care va avea loc pe 11 noiembrie, la Arenele Romane din Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "'1984 to Headless' este un turneu in care Blackie…

- Radio Romania Muzical și Universitatea Naționala de Muzica din București va invita la un inedit concert-eveniment : preselecția naționala pentru Euroradio Jazz Competition, ediția 2020. In...

- ​Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a învins sâmbata, în deplasare, formatia suedeza Alingsas HK, scor 29-28 (15-13), în mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup, potrivit News.ro.Mansa retur va avea loc în 15 februarie, la Bucuresti, iar câstigatoarea…

- Maximum Rock Festival revine in forța cu cea de-a opta ediție, de aceasta data o ediție Open Air, care promite sa fie una de neuitat și sa depașeasca toate așteptarile. Așadar, intre 13-14 iunie 2020 ne vedem la Arenele Romane din București pentru un weekend demențial! Formația suedeza de symphonic…

- James Arthur canta la Bucuresti pe 9 iulie la Arenele Romane! Biletele se pun in vanzare pe 18 decembrie la ora 10:00 pe iabilet.ro. Primele 200 de bilete au preturi earlybird. James Arthur este unul dintre cei mai de succes artisti britanici, cu peste 2.5 milioane de albume vandute in intreaga lume.…

- Trupa britanica Judas Priest revine in București, pentru un concert programat pe 21 iulie 2020, de la ora 19.00, la Arenele Romane, in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years, potrivit organizatorilor.Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preț special și vor fi puse in vanzare…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. Primele 100 de bilete costa doar 99 de lei si se gasesc pe iabilet.ro Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri…

- De la capatul orașului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok – noul album Robin and the Backstabbers. Mult-asteptatul Bacovia Overdrive vol. III Vladivostok – este disponibil acum pe platformele de streaming și de download. Primul concert din turneu va fi sambata, pe 30…