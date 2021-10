Concert Pet Shop Boys la Bucuresti in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 14 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Placebo este o formatie de muzica rock alternativ.Dupa showul sold out de la Arenele Romane de acum cativa ani este momentul sa ascultam o trupa emblematica a generatiei noastre pe o scena mai mare, la Romexpo.…

- Fuego a facut un anunț pe rețelele de socializare in care explica dezamagirea pe care o are. Pe 8 octombrie, artistul trebuia sa susțina un concert la Sala Palatului din București, insa din cauza pandemiei a fost anulat. Are o cariera de peste 25 de ani, insa acum traiește cea mai mare dezamagire. Fuego…

- Dark Tranquillity si Ensiferum canta la Bucuresti, duminica, 15 mai 2022 la Arenele Romane, open air si luni, 16 mai la Cluj-Napoca la /FORM SPACE. Concertele vor prezenta publicului si piese de pe noul album Dark Tranquillity. Primele 200 de bilete au pret earlybird si se gasesc deja pe iaBilet.ro.…

- Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la /FORM SPACE din Cluj-Napoca. Primele 200 de bilete au pret earlybird. Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele…

- Alianta pentru Unirea Romanilor protesteaza fata de implicarea ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti, Excelenta Sa Andrew Noble, intr-o decizie administrativa interna a Romaniei. Reactia a fost exprimata printr-o scrisoare de protest adresata ministrului britanic de Externe, Dominic Raab. In scrisoare…

- Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, autoritațile iraniene trebuie sa ofere explicații in cazul marinarului ucis, informeaza Digi24…

- De la 1 august, Metrorex si STB au introdus biletele si abonamentele comune. Un bilet comun pentru cele doua mijloace de transport in comun va costa 5 lei si va permite accesul pentru 90 de minute in reteaua terana sau subterana de transport. Conform Ministerului Transporturilor, armonizarea tarifelor…