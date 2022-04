Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra este pe drumuri de mai bine de o luna. A fugit din orașul Harkov la doua zile dupa inceperea bombardamentelor, impreuna cu fiica, nora și cațelul. Iar acum, dupa mai multe opriri prin diferite orașe din Ucraina, au reușit sa ajunga in Vama Siret.

- Peste 527.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din tara vecina si pana in prezent. Potrivit Poliției de Frontiera, la luna de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, din 24 februarie si pana miercuri la ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 527.553…

- 75 de refugiați din Ucraina sunt internați in spitale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. In ceea ce privește raniții ucraineni, ministrul Sanatații spune ca in Romania au ajuns „foarte puține cazuri”, iar raniții sunt internați in spitale militare, noteaza hotnews.ro.Refugiații…

- Prin punctul de trecere a frontierei de la Siret au trecut granita, de la inceputul razboiului din Ucraina, peste 100.000 de refugiati. Astazi, punctul va fi vizitat de cateva oficialitați din țara și din strainatate.

- De la inceperea razboiului din Ucraina, 3.288 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, transmite luni ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres.Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca acestia beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala."Pe intreaga perioada…

- Politia de Frontiera anunta vineri dimineata ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8% fata de ziua precedenta. Numarul total al cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a ajuns la 167.613, informeaza News.ro."In data de 03.03.2022,…

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate pentru ucraineni, spunand ca spera ca NATO sa gaseasca un dialog pacificator.BOR a anuntat ca are disponibilitatea de a i ajuta pe ucraineni. Apel la incetarea razboiului in Ucraina si rugaciune pentru paceBiserica Ortodoxa Romana,…

- La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației au ajuns, joi dimineața, pe jos, zeci de cetațeni din Ucraina care vor sa intre in Romania de teama razboiului pe care Rusia l-a declanșat in aceasta noapte. In zilele urmatoare ar putea sa ajunga in Romania mii de cetațeni ucrainieni. Oficialii…