Concert pe Arena Națională pentru victimele pandemiei. 57.000 de scaune vor fi goale Cei mai importanți artiști romani vor canta, vineri seara, pe Arena Naționala, intr-un eveniment special pentru victimele pandemiei de COVID. "Artiști pentru viața" reunește marii artiști din Romania, dar se va desfașura fara public, iar scaunele goale vor fi ocupate simbolic de "inima" fiecaruia dintre cei aproape 57.000 de romani care și-au pierdut viața in […]

