Concert Luka Sulic (2Cellos) – Cele patru anotimpuri de Vivaldi la Sala Palatului pe 8 Februarie Luka Sulic, membru al cunoscutei trupe 2Cellos, vine la Bucuresti pe 8 februarie la Sala Palatului pentru a va oferi un show de neuitat alaturi de orchestra sa. Artistii vor interpreta Anontimpurile de Vivaldi dar si multe alte piese care va vor prinde in magia musicii clasice. Cunoscut mai ales datorita activitatii din 2Cellos, Luka Sulic este unul dintre cei mai apreciati si iubiti artisti ai scenei de muzica clasica si nu numai. Luka se intoarce cu acest proiect la originile sale muzicale, fiind primul artist din istorie care va canta Anotimpurile lui Vivaldi in intregime. Multi artisti au… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

