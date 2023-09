Concert Lansare Ukulele Nicu Alifantis 50 la Reghin CONCERTUL DE LANSARE UKULELE SOPRAN MAHONNICU ALIFANTIS 50,The Anniversary Limited Signature Series,REGHIN,CASA MUNICIPALA DE CULTURA „EUGEN NICOARA",30 SEPTEMBRIE 2023,ORELE 19:00 IN CONCERTALIFANTIS & MIRICAGEMINIinvitatSILVAN STANCELDaca inimile toate…Pe versuri de Matei Vișniec Concert Lansare Ukulele Nicu Alifantis 50 la Reghin at Sursa articolului: Concert Lansare Ukulele Nicu Alifantis 50... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

