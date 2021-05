Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect științific intre Universitațile din Alba Iulia și Sofia, desfașurat prin programul Erasmus Un nou proiect științific intre Universitațile din Alba Iulia și Sofia, desfașurat prin programul Erasmus In perioada 24-28 mai 2021, la Universitatea „Sfantul Clement al Ohridei” din Sofia (Bulgaria)…

- Universitatea de Vest din Timișoara a pregatit și un pachet de beneficii pentru viitorii studenți, cei care in perioada studiilor liceale au obținut rezultate remarcabile la diverse concursuri și olimpiade naționale și internaționale, cei care obțin media 10 la examenul de bacalaureat sau cei care sunt…

- Cel de-al doilea Maraton al Vaccinarii s-a incheiat in aceasta dimineața. In cele trei zile și trei nopți, 8238 de oameni au venit la Centrul Regional de Afaceri de la Timișoara și s-au imunizat. Unii au venit pentru a face rapelul cu serul celor de la Pfizer, iar alții au facut cu Johnson&Johnson,…

- Pentru ca iși dorește sa revina la normalitate, Universitatea de Vest din Timișoara susține vaccinarea impotriva covid-19 și participa la cea de-a doua ediție a Maratonului vaccinarii din Timișoara. Acesta va avea loc in perioada 14-16 mai, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT). Pentru aceasta ediție,…

- Universitatea de Vest din Timișoara se pregatește sa dea startul sesiunii de admitere. Și in acest an, admiterea se va desfașura in mediul online. In cele 11 facultați aferente: Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și…

- Universitatea de Vest din Timișoara este gata sa primeasca noua generație 2021, dupa promovarea examenului de Bacalaureat. Forul educațional ofera peste 150 de domenii de aplicare și 800 de cadre didactice ii așteapta pe viitorii studenți, pentru „a deveni cea mai buna versiune a lor”, așa cum este…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Facultații de Muzica și Teatru, a organizat in perioada februarie – aprilie Concursul internațional online de creativitate teatrala audiovizuala pentru elevii XI-XII. Acest concurs a avut 3 secțiuni: I – Monolog masculin;II – Monolog feminin;III…

- Facultatea de Muzica și Teatru are placerea sa anunțe debutul unui proiect de popularizare a muzicii contemporane – MUSICOOLT, organizat de catre doi dintre exponenții ei, Gabriel Almași, recent caștigator al Premiului Uniunii Compozitorilor pentru anul 2020, și Gabriel Malancioiu, ambii compozitori…