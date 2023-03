Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul flautist Matei Ioachimescu aduce concertul “inSuflu”, alaturi de Romanian Flute Ensemble, in 11 Martie 2023, de la ora 19, intr-un proiect susținut de Universitatea de Vest din Timișoara. Noua serie de concerte “inSuflu”, parte a proiectului “Flute Lab”, va fi prezentata intr-un turneu național…

- Dupa spectacolul organizat in aceasta toamna la Chișinau, in cadrul caruia a fost lansat și noul album al proiectului, Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea au primit mai multe invitații de a susține spectacole in diferite orașe ale Romaniei. Acest fapt a convins organizatorii sa desfașoare in 2023…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a inregistrat in Romania, luni dupa-amiaza, la ora 16.58. „In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de…

- „Drum lin spre cer suflet frumos”. Curg mesajele in amintirea baiatului care a decedat sambata, 4 februarie, cand un copac s-a prabușit peste o mașina aflata in mers. Sambata, 4 februarie, o familie din Timișoara și-a pierdut unicul copil, dupa ce, la intrarea in Reșița, un copac s-a prabușit peste...

- In toamna anului trecut, pe 18 octombrie, administrația Fritz anunța ca a bifat o noua realizare și anume ca 45 de strazi noi din Timișoara fusesera botezate de o comisie formata din oameni de cultura, profesori și urbaniști.

- Formația vocal – instrumentala Țapinarii revine in Timișoara cu tradiționalul concert Anti Valentine’s Day, care cuprinde conform marturisirilor proprii „versuri sincere, fara dulcegarii inutile, fara promisiuni și declarații siropoase“. Cu ocazia implinirii a 20 de ani de existența, trupa de doua voci…

- Ziua Culturii Naționale va fi marcata la Filarmonica „Banatul” din Timișoara printr-un concert susținut de membrii Orchestrei Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Evenimentul are loc duminica, 15 ianuarie, de la ora 19:00, in Sala Capitol. Dirijorul concertului…

- La sfarșitul acestei saptamani Timișoara va fi gazda unui concert susținut de 80s Rock Band, o super-trupa autohtona care conform descrierii proprii aduce o pata de culoare in lumea gri a formațiilor de cover și care este axata pe hiturile pop – rock ale anilor 80. Formația s-a inființat in 2019 de…