- Noul proiect inițiat de Centrul Cultural Subcarpați, Tumbe, va susține un concert inedit in cadrul ediției din acest an a festivalului Plai, eveniment care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Tumbe readuce la viața cantecele vechi din folclorul armanesc…

- Cea mai mare expoziție auto din zona de Vest - RTA Romania Tuning Addicts - va așteapta in curand sa ii treceți pragul la PaulTrans Service, in Timișoara. Starurile acestei ediții vor fi mașinile americane, motoretele retro, bicicletele artizanale și camioanele care se conduc singure.

- Dupa o prima etapa concretizata in 2021, „Case de muzicieni” se amplifica in Capitala și aduce in premiera in atenție spații istorice din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare legate de activitatea unor mari artiști, romani și straini, din secolul al XIX-lea și pana aproape de prezent. In urma cu un an,…

- Cea de-a doua sesiune a masterclass-urilor Romanian Chamber Orchestra din 2022 va avea loc in perioada 21 – 24 august la Timișoara și ii va avea ca invitați pe Bogdan Dumitrascu – ajutor de concertmaistru la Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Horațiu Roman – flautist al „Badisches Statskapelle”…

- Amatorii de muzica rock sunt invitați la un concert inedit susținut de formația Heresy, din Costa Rica, evenimentul urmand sa se desfașoare luni, 25 iulie, de la ora 19.30, la Manufactura. Formația Heresy iși descrie muzica drept fast thrash metal și a debutat in 2011 și in primul an a susținut o serie…

- Cel mai important festival de muzica clasica de camera din vestul Romaniei revine la Timișoara. Organizatorii Eufonia au anunțat cursurile la care pot participa tinerii muzicieni. Programul festivalului va fi anunțat ulterior.

- Proiectul cultural Vocile Unite ale Banatului va susține un spectacol inedit la Muzeul Satului Banațean sambata 9 iulie, de la ora 21. Vocile Unite ale Banatului este un proiect cultural inițiat de artista mezzo-soprana Claudia van Hasselt, impreuna cu Sabina Ulubeanu (Director artistic al InnerSound…

- In prezența unei numeroase asistențe, marți, de la ora 17, la Casa Bredicenilor din Lugoj, a avut loc o inedita lansare de carte. Este vorba de volumul ”Pașind prin padurea de mesteceni”, aparut, in bune condiții grafice, la Editura ”Mirton” din Timișoara, semnat de unicul nepot al celebrului tenor…