Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 noiembrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia” a Filarmonicii Pitești, va avea loc concertul cameral de canzonette, barcarole și romanțe susținut de tenorul Sorin Nițu și pianistele Andreea Dionisie, Miruna Covreag, Daria Albei, și Maria Vladulescu. In program, lucrari muzicale semnate de…

- Vineri, 11 noiembrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia” a Filarmonicii Pitești, va avea loc concertul cameral Drum, susținut de Ansamblul Ars Subtilior. Inclus ediției a VII – a a Festivalului Internațional Meridian, cameralul are ca scop promovarea compozitorilor și a interpreților autohtoni. Organizat…

- Ozana Barabancea, solista concertului de jazz al Filarmonicii Pitești Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 28 octombrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, un nou concert de jazz. Alaturi de bandul instituției, alcatuit din pianistul Victoraș Buștean, chitaristul Alexandru Iordache…

- Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 7 octombrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, un concert cameral susținut de violoncelistul Filip Papa și pianistul Horia Mihail. In program, lucrari ale compozitorilor Joseph Haydn, Manuel de Falla și Johannes Brahms. Filip Papa a studiat pianul in orasul…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 6 octombrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, un nou concert simfonic extraordinar cu invitați din strainatate. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice se va afla Justina Kwarcinska (Polonia), solistul serii fiind violonistul Antal Zalai (Ungaria). In…

- Filarmonica Pitești a deschis prima ediție a FILAfest, festival de muzica de film, care se desfașoara intre 23-25 septembrie la Brașov. “Le mulțumim gazdelor, organizatorilor, maestrului-dirijor, respectiv colegilor din Orchestra Simfonica. A fost o seara de vis, iar distincția primita este meritul…

- Asociația Culturala „Innovarte” (prin Ministerul Culturii), in parteneriat cu Filarmonica Pitești, organizeaza luni, 26 septembrie a.c., de la ora 19.00, in sala „Simfonia” un recital cameral ocazionat de implinirea a 140 de ani de la nașterea diplomatului Nicolae Titulesu. Citește și: Programul „Rabla…

- Filarmonica Pitești deschide joi, 15 septembrie a.c., stagiunea a XVI – a. De la ora 19.00, in Sala „Simfonia”, alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, vor urca pe scena dirijorul Tiberiu Soare și percuționistul Sorin Rotaru. In program: N. Rossauro – Concertul pentru marimba și orchestra…