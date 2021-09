Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pentru Sprijinirea Elevilor, Cadrelor Didactice și Persoanelor cu Dizabilitati PRO-EDUCAȚIA, in calitate de organizator, in parteneriat cu Centrul Cultural Mioveni, prezinta, duminica, 26 septembrie, ora 18.00 la Casa de Cultura Dacia Mioveni, Concert extraordinar susținut de Paula Seling…

- sursa foto: Universitatea Ovidius Cei 17 tineri din localitate inscriși in proiectul Sitting Darts implementat de Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) prin programul Erasmus+, au inceput antrenamentele la baza sportiva a Facultații de Educației Fizica și Sport a instituției academice, pentru pregatirea…

- Asociatia Werdnig Hoffman a derulat primul workshop (12 -15 august) dintre cele doua workshop-uri din cadrul proiectului “CULTURA PRIN OCHII OAMENILOR CU DIZABILITAȚI” finanțat de catre Consiliul Judetean Satu Mare unde pe durata a 3 zile persoanele cu dizabilitați au participat la cursuri de comunicare,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau in parteneriat cu Poliția Locala a Municipiului Bacau relanseaza in perioada 02.08.2021 – 13.08.2021 desfasurarea campaniei ”Daca-mi iei locul, ia-mi și handicapul!”, ce isi propune... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea referitoare la hotararea Senatului in legatura cu numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Emanuel Botnariu. Senatorii USR PLUS au sesizat CCR cu privire la numirea…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a fost fotografiata cand mașina care o transporta in București a parcat pe 3 locuri de parcare. Unul dintre ele era destinat persoanelor cu dizabilitați. Dana Budeanu a facut publice cateva fotografii in care se vede și Laurence Auer, care nu…

- Senatorul USR PLUS Remus Negoi a depus un proiect menit sa asigure accesul facil al persoanelor cu dizabilitați pe plaje, precum și un numar minim de șezlonguri de plaja, lânga apa, potrivit unui comunicat al formațiunii politice.Conform inițiativei, operatorii economici sau administrațiile…