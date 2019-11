Concert extraordinar „Din suflet de român” Prezentatorii spectacolului sunt: Maria Teișanu și Miruna Lazar, iar regia artistica e semnata de Leontin Ciucur. Consiliul Judetean Bihor, Teatrul Regina Maria si Ansamblul Artistic Profesionist „Crisana” va invita duminica, 1 Decembrie 2019, de la orele 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea, pentru a sarbatori, in premiera, impreuna cu frații de peste Prut, Ziua Naționala a Romaniei, prin Concertul extraordinar „Din suflet de roman”. Impreuna cu Ansamblul Artistic Profesionist Crișana, va crea o atmosfera de sarbatoare renumitul Ansamblu Național Academic de Dansuri… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

