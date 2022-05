Ieri, 27 mai 2022, la Sebeș a avut loc un impresionant concert educativ menit sa il omagieze pe Carl Filtsch, micul geniu al muzicii clasice nascut in vechiul burg sasesc, in anul 1830. Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a invitat toate școlile din localitate sa participe la un eveniment care le-a fost dedicat și care […] The post Concert emoționat astazi, 27 mai 2022, la Biserica Evanghelica din SEBEȘ pentru a-l omagia pe CARL FILTSCH first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .