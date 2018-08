Concert Direcţia 5 pe 6 septembrie la Hard Rock Cafe Joi,6 septembrie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, ca sa petreci o seara de neuitat alaturi de Directia 5! Una dintre cele mai indragite trupe rock te asteapta cu “O fata ca ea", "Daca ai sti", "Esti stilul meu," "Iti multumesc", "Am nevoie de tine" si multe alte hituri ce au ocupat primul loc in topurile de specialitate si in inima ta! Cu mii de concerte la activ si 25 de materiale discografice lansate, Directia 5 este o prezenta consecventa si foarte iubita pe scenele din Romania. De la albumul de debut lansat in 1992, trecand prin perioada “Superstar” (1999),… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

