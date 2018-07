Stiri pe aceeasi tema

- Concertul „Generatia Viitorului”, care urma sa fie organizat duminica, 24 iunie, in Piata Marii Adunari Nationale, se va desfasura pe stadionul Universitatii Tehnice din Moldova, din sectorul Rascani al Capitalei, transmite IPN.

- Concertul anuntat pentru duminica in Piata Marii Adunari Nationale, se transfera in parcul Universitatii Tehnice din sectorul Rascani al Capitalei. Pe scena vor urca mai multi artisti si trupe renumite din Rusia, Ucraina, Romania, dar si de la noi.

- Soprana de renume internațional Angela Gheorghiu a criticat-o pe Facebook pe Gabriela Firea, dupa evenimentul de pe Arena Nationala de luni – iar Primaria a replicat marti seara. Va prezentam mesajul integral al Angelei Gheorghiu, dupa ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost huiduita ieri (n.r.…

- Continua sa incalce legea. Chiar daca amenzile sunt destul de usturatoare, intentionat, soferii urca in stare de ebrietate la volan. Doar in acest weekend, angajatii Inspectoratului National de Patrulare au documentat noua conducatori auto ce se aflau sub influenta alcoolului.

- Un concert al artistei Inna desfașurat sambata seara in Turcia s-a incheiat la spital. Inna susținea un concert la Istanbul, iar la un moment dat, artista din Romania, care sarea pe scena, a facut un pas greșit și a cazut in gol de pe scena care a inceput sa se dezmembreze. Inna a ajuns la …

- Energie si muzica buna in aceste momente in centrul Capitalei. Delia susține un show plin de culoare in Piata Marii Adunari Nationale.Pregatiți-va inimile, pentru ca diva din Romania va incinge spiritele cu multa dragoste si muzica.

- O serie de activitați pentru toate varstele vor fi organizate, in centrul Chișinaului, de 9 mai, de catre Partidul Democrat din Moldova. Locuitorii și oaspeții Capitalei sunt invitați sa marcheze, cu voie buna, Ziua Victoriei și Ziua Europei.

- Concert grandios la Londra cu ocazia zilei de nastere a Reginei Elisabeta a II-a. La cea de-a 92 aniversare, familia regala i-a organizat monarhului britanic un spectacol la care au fost invitate sa cante nume mari, precum Tom Jones, Kylie Minogue sau Craig David.