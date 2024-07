Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a ieșit din pușcarie, in Romania, dar acum acuzațiile asupra sa vin din Austria! Un dosar Microsoft este pe rolul instanțelor din Viena, iar numele fostului premier Adrian Nastase figureaza in filele sale.

- Romania a decis declararea drept persona non grata a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, „pentru activitați care contravin prevederilor Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, vineri, intr-un raspuns pentru…

- De cum s-a clarificat lista concurenților, marii creditori de șanse și speranțe, Marius Pieleanu și Bogdan Chirieac, au navalit in scena de partea celor care platesc mai bine, indiferent cit de prost stau in realitate. Și, uite așa, pe inserate, Pieleanu, zis de unii și Pielescu, a reinceput operațiunea…

- Automarket a facut o vizita rapida in Viena pentru a face cunoștința cu un nou model Audi. Este vorba despre Audi Q6 e-tron, care completeaza gama de SUV-uri electrice ale producatorului german. Acesta este plasat intre Q4 e-tron și Q8 e-tron, pregatit sa se ia la tranta cu inamici ca Tesla Model Y,…

- Mincinosul Mircea Govor, care nu vrea alianța cu partidele romanești din județul Satu Mare, și-a depus candidatura pentru Consiliul Județean. NU MAI VREM mincinoși și antiromani la conducerea județului Satu Mare! Mircea Govor este acel personaj care la data de 27 ianuarie 2024 a primit dis de dimineața…

- Astazi, se va asfalta carosabilul pe strada Bratislava din cartierul Tomis Plus, potrivit Primariei Constanta.Este cea de a sasea strada care intra in reabilitare dupa ce au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strazile Napoli, Milano, Viena, Praga, Lyon si Krakovia."In intervalul orar 08:00 16:00,…

- Un epocal eveniment cultural se anunța in toamna acestui an, este vorba despre concertul extraordinar pe care il va susține Orchestra Filarmonicii de Stat Targu Mureș, in data de 8 noiembrie, la una dintre cele mai mari sali de concerte din lume și loc de obarșie al muzicii clasice europene, sala MusikVerein…

- Jan Marsalek, fost director de operațiuni al companiei germane de procesare a plaților Wirecard, care a devenit insolvabila și s-a prabușit in 2020, a folosit agenți din Viena pentru a pune la cale spargeri și asasinate de catre echipe de asasini ruși, susțin procurorii austrieci.