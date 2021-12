Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, Consiliul Județean Buzau va organiza un spectacol gratuit susținut de „Vali Boghean Band“. Vali Boghean este unul dintre cei mai talentați muzicieni din Republica Moldova. Pe langa vocea sa inconfudabila, Vali Boghean este cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor…

- Orașul Orhei imbraca și in acest an cele mai frumoase straie de sarbatoare și te invita sa petreci clipe de neuitat alaturi de familie, prieteni și cei dragi! Astfel, duminica, 12 decembrie, incepand cu ora 17:00, in Piața Vasile Lupu, toata lumea este invitata la inaugurarea Pomului de Craciun din…

- Orașul Orhei imbraca și in acest an cele mai frumoase straie de sarbatoare și te invita sa petreci clipe de neuitat alaturi de familie, prieteni și cei dragi! Astfel, duminica, 12 decembrie, incepand cu ora 17:00, in Piața Vasile Lupu, toata lumea este invitata la inaugurarea Pomului de Craciun din…

- In pragul Sarbatorilor de Iarna, Consiliul Județean Buzau a ales sa se alature Campaniei de Donare de Sange, lansata de Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau. Astfel, angajați din aparatul propriu și din instituțiile subordonate Consiliului Județean Buzau au ințeles ca gestul lor contribuie in mod semnificativ…

- In pragul Sarbatorilor de Iarna, Consiliul Județean Buzau a ales sa se alature Campaniei de Donare de Sange, lansata de Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau. Astfel, angajați din aparatul propriu și din instituțiile subordonate Consiliului Județean Buzau au ințeles ca gestul lor contribuie in mod …

- In pragul Sarbatorilor de Iarna, Consiliul Județean Buzau a ales sa se alature Campaniei de Donare de Sange, lansata de Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau. „Astfel, angajați din aparatul propriu și din instituțiile subordonate Consiliului Județean Buzau au ințeles ca gestul lor contribuie in mod …

- Italia-Noi masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului sunt anuntate Foto - arhiva Noi masuri de prevenire a raspândirii coronavirusului sunt anuntate si în Italia. Se pregateste un certificat digital valabil numai pentru cei vaccinati sau vindecati, un Super Green…

- Filarmonica „George Enescu” programeaza pentru joi, 25 si vineri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, un concert cu public, condus Iosif Ion Prunner, organizat in colaborare cu Institutul Liszt - Institutul Cultural Maghiar Bucuresti, cu ocazia Anul Gyorgy Cziffra 100 (1921-1994).