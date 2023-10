Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Fondatorul trupei, muzicianul Nicu Covaci, s-a aflat sambata intr-o scurta vizita la muzeul din Caransebeș, la invitația managerului interimar al Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Granița Caransebeș, Diana Țirdea! Aceasta a inițiat și dezvoltat discuțiile premergatoare…

- Formația timișoreana Blazzaj va lansa noul material discografic, „Intoarcerea omului furnicar“, cu un concert care va avea loc in data de 14 octombrie, de la ora 20 la Faber. Albumul trupei cuprinde 14 piese inregistrate de-a lungul anilor și s-a lansat și pe un dublu vinil care costa 160 lei, care…

- Primul concert al celor de la Pro Musica a avut loc in sala de spectacole a Liceului Pedagogic din Timișoara, in 15 ianuarie 1973. Dupa 50 de ani, președintele Klaus Iohannis a semnat distincții importante pentru rockerii timișoreni.

- Formația timișoreana Methadone Skies va susține doua concerte la sfarșitul acestei luni, evenimentele urmand sa ofere melomanilor și cateva compoziții noi, care vor fi incluse in urmatorul material discografic al trupei. „Profitam de noua locație de concerte din Timișoara, Nemesis Art Club, pentru a…

- Miercuri seara, la Ambasada (Faber), in Timișoara a avut loc un eveniment special prilejuit de implinirea a zece ani de la moartea lui Oscar Berger, fost regizor, cineast, director al ziarului Timișoara și unul dintre jurnaliștii implicați in transformarea post-revoluționara a Romaniei. In cadrul acestui…

- Sinagoga din Cetate va gazdui, peste cateva zile, o noua expoziție, care va prezenta lucrarile Veronicai Taussig. Nascuta in Timișoara, intr-o familie pasionata de arta, Veronica a parasit Romania pe cand avea doar 12 ani. A revenit apoi doar in trecere, cate puțin, ea traind și lucrand de multa vreme…

- In ciuda faptului ca trupa timișoreana Fara Filtru nu are parte deocamdata de nicio inregistrare oficiala, aparițiile formației au reușit sa incante o sumedenie de urechi și minți care degusta aranjamente muzicale inspirate și texte așijderea. Așa s-a intamplat și sambata seara la Manufactura in Timișoara,…