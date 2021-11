Concert de muzică românească la Expo 2020 Dubai VIDEO Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai a gazduit, duminica, un eveniment cultural sustinut de membrii ansamblului folcloric profesionist ”Koderki” din Polonia, urmat de un micro recital de muzica clasica oferit de studentii din cadrul Facultatii de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov. Ansamblul folcloric profesionist Koderki, cu participari de succes si premiat la festivaluri de profil atat in Polonia, cat si in strainatate, a prezentat publicului spectator din Pavilionul Romaniei dansuri traditionale poloneze. La randul lor, studentii Sabin Banescu – pian si Nora Kakasi – flaut au incantat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul Operei Naționale Romane din Timișoara a anunțat cu tristețe decesul sopranei Emilia Radu, artist liric in cadrul corului Operei, care a murit vineri, 5 noiembrie. Absolventa a Liceului de Arta „Pallo Imre” din Odorheiul Secuiesc și mai apoi a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații…

- Cristina Struța este doctoranda la Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara, și director artistic al Festivalului Internațional Timorgelfest și al Festivalului Barocul in Ipostaze Contemporane. A inceput studiul pianului la varsta de cinci ani, urmand ca mai tarziu sa imbrațișeze…

- Universitatea din Brașov ocupa locul 760 la nivel mondial și locul 312 la nivel european, in topul Best Global Universities, in urcare cu 32 de poziții fața de ediția precedenta, cand s-a clasat pe locurile 792, respectiv 328. Dintre universitațile romanești, Universitatea Transilvania din Brașov se…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara. Deși evenimentul a fost organizat on-line, edilul bucureștean nu a fost prezent,…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a organizat ieri o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Timișoara. Romania se afla in procedura de infringement…

- Invitat la Aleph News , la emisiunea lui Marius Tuca, Dan Bittman a vorbit despre masurile abuzive ale Guvernului. „Este o minciuna sinistra. Nu exista niciun scenariu roșu in Timișoara. Este o invenție”, a afirmat artistul. In plus el a mai adaugat: „Nu poți sa prevezi ca pandemia incepe pe 6 octombrie…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat ieri premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. “Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu si…

- Dezvoltatorul de parcuri industriale și logistice P3, deținut de GIC, fondul suveran al statului Singapore, se uita catre Timișoara, Brașov și Cluj pentru a-și extinde activitatea in Romania, unde deține parcul logistic P3 Bucharest A1 de 380.000 mp, potrivit economedia.ro. Adițional compania deține…