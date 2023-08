Stiri pe aceeasi tema

- S a intamplat in etapa clarificarilor in cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru spectacolul extraordinar "Ave Maria" care va fi prezentat in zilele de 15 si 16 august 2023, incepand cu orele 21:00, pe faleza Cazinoului din Constanta Municipiul Constanta plateste 400.000 lei fara TVA pentru…

- Acesta se va desfașura intre 6 și 9 iulie, cand muzicieni consacrați pe plan internațional și talente ale comunitații locale vor susține concerte simfonice, camerale și recitaluri cu repertorii din opere clasice și contemporane. Programul va cuprinde reprezentații din opere cunoscute, dar și lucrari…

- Rebel X Young Rock Festival, ediția a II-a: festivalul tinerilor pasionați de muzica rock, la Pitești! Organizat de Asociația „La Pietre”, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, Rebel X este un festival aparte, conceput sa ofere o platforma optima de exprimare…

- Stagiunea Estivala 2023, "O vara sub semnul armoniei", continua in aceasta saptamana cu doua spectacole incantatoare de muzica clasica si balet. Evenimentele vor avea loc pe scena din fata Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskisi vor incepe la ora 20:00., transmite Primaria Municipiului…

- Școala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea organizeaza inscrieri la Școala de vara, la disciplina Canto muzica clasica. Cursurile se desfașoara in perioada 19 iunie-19 iulie 2023, la sediul instituției, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focșani. Avem la dispoziție numeroase metode…

- In perioada 7-8 iulie 2023, in Parcul Lunca Argeșului va fi organizata a doua ediție a Rebel X Young Rock Festival, festivalul tinerilor pasionați de muzica rock. Organizat de Asociația “La Pietre”, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, Rebel X este un…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe anunța organizarea primului festival de muzica clasica "SepsiClassic". Acesta se va desfașura intre 6 și 9 iulie, cand muzicieni consacrați pe plan internațional și talente ale comunitații locale vor susține concerte simfonice, camerale și recitaluri cu repertorii…

- Filarmonica George Enescu invita iubitorii de muzica clasica, contemporana și de jazz sa descopere sunetul verii la Athenaeum Summer Festival, cu un program care combina unele din cele mai iubite lucrari de muzica clasica, doua seri de jazz surpriza cu Wy