Concert de Mica Unire

- Vineri, 15 ianuarie – va invitam la un concert online pe contul și in direct la Radio Romania Cultural marca Mike Godoroja & Blue Spirit incepand cu ora 16.00 in cadrul Galei Tinerilor Scriitori. Amfitrionul acestei Gale este Dan Mircea Cipariu, iar Mike Godoroja alaturi de colegii sai: Gheorghe Emanuel…

- Hit-urile moldovenești din anii 70-80 vor fi interpretate in cadrul unui concert online unic, care va avea loc pe 27 decembrie și va fi organizat cu suportul Daac Hermes, Media Show Grup și DACIA Moldova. Despre asta pentru Noi.md a relatat Artistul Poporului Moldovei, cunoscutul naist in intreaga lume,…

- Numele meu este Boca Rareș-Catalin, sunt un tanar originar din Campia Turzii, absolvent al Liceului Teoretic “Pavel Dan“, iar in prezent sunt student și Coordonator al Departamentului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prim-ministrul Ion Chicu a declarat ca regreta mult masurile impuse de autaritati privind inchiderea teatrelor si a salilor de concert. Ion Chicu a mentionat ca aceste masuri au fost necesare, inclusiv pentru a pastra vietile oamenilor de cultura.

- Deși vom avea 15 sarbatori legale, 8 dintre zilele libere cad in timpul weekendului și doar 7 in cursul saptamanii. De exemplu, 2 ianuarie va fi sambata, iar ziua Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie cade duminica. Sfanta Maria Mare din 15 august va fi sarbatorita tot intr-o zi de duminica, iar…

- O echipa de medici italieni de la spitalul Salesi din Ancona a efectuat o operație chirurgicala pe…muzica. Emiliano Toso a cantat la pian in timp ce doctorul Roberto Trignani și echipa sa de medici extirpau o tumoare de pe maduva spinarii a unui baiețel de doar 10 ani. Intervenția chirurgicala... The…

- Asociația „Divers" este inițiatoarea unui program prin care ofera mese calde gratuite celor mai defavorizați prin intermediul programului "Orașul ajuta – Masa calda nevoiașilor" Orașul nostru se confrunta cu dificultați extraordinare. Pentru multe familii, masurile epidemiologice, incetarea temporara…

- In plina pandemie artistul a susținut susținut un concert cu public in Baia Mare, deși autoritațile județene au interzis orice eveniment public, in spații inchise sau deschise. Cantarețul a susținut un mega-concert in Baia-Mare Grigore Leșe a promovat evenimentul cultural „Dor de rost” pe rețelele de…