Brasov Youth Orchestra este, la nivelul județului Brașov, prima orchestra de tineret dedicata elevilor și studenților ce au ales sa studieze muzica in orașul de la poalele Tampei. Parte integranta a proiectului COOL TOUR, orchestra de tineret a Brașovului, susținuta de Kaufland Romania, incununeaza activitatea si se lanseaza in zona culturala brașoveana cu susținerea unui concert special, ”concertul cel mare”, in data de 24 iulie 2024, ora 20:00. Concertul va avea loc la Hotel ARO Palace, iar intrarea se face pe baza biletului achiziționat online de pe site-ul www.spectacolebrasov.ro , https://spectacolebrasov.ro/brasov-youth-orchestra-concert-simfonic-caritabil/…