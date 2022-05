Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara va avea parte astazi, 26 mai, de un eveniment unic, un adevarat regal muzical. Incepand cu ora 19, in Sala Capitol, 11 dirijori de pe 4 continente se vor succede la conducerea muzicala a Romanian Chamber Orchestra, etalandu-și virtuozitatea, in cadrul unui concert extraordinar care incheie…

- Borderline Art Space gazduieste joi, 5 mai 2022, incepand cu ora 18:00, deschiderea expozitiei de grup „We Are Not Passive Visitors". Artisti prezenti la Iasi cu aceasta ocazie sunt Alina Ion, Diana Paun, Maria Pop Timaru si Diana Varga, iar curator este Georgia Tidorescu. Expozitia reprezinta a doua…

- Aceleași maini țin bisturiul – trasand incizii precum iși lasa artistul arta pe o panza de pictura, dar mangaie și clapele pianului. Dr. Daniel Murariu este un medic apreciat in Statele Unite, iar povestea sa, care incepe din Romania, arata cum chiurgia plastica este, de fapt, o suprema forma de arta.…

- Castelul Huniade din Timisoara, ridicat in secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, pe ruinele vechiului castel construit in timpul domniei lui Carol Robert de Anjou, se afla de multi ani intr-o stare deplorabila.

- Una din cele mai interesante formații live de pe melagurile noastre, trupa aradeana B-ton , va susține un concert la Timișoara sambata 16 aprilie, stilul formației fiind descris de ei drept „un cocktail format din punk, rock, metal și pe alocuri cu multa veselie sau chiar influențe d’n’b / electro“.…

- Muzeul de arta timișorean verniseaza vineri, 15 aprilie, de la ora 18:00, in Sala Baroca, expoziția aniversara „60”, care aduce in atenția publicului lucrarile Danei Constantin din seria „Flote.s” și „Umbra”, și pe cele ale lui Dacian Andoni din seria „Perenitate fragila”, o selecție de picturi, desene…

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la un eveniment deosebit care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul caruia artistul maghiar Roland Szentpali va susține un concert de neratat la Filarmonica Banatul. Roland Szentpali s-a nascut in 1977 la Nyiregyhaza (Ungaria) și a inceput sa cante…

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara, va avea loc un concert In Memoriam Adi Barar, susținut de trupa Vest Phoenix Cover și prietenii lor. In acest an, cu ocazia implinirii unui an de la trecerea in neființa a lui Adi Barar, liderul formației Cargo, in data de 8 martie, cațiva prieteni ai regretatului…