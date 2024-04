Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii evenimentului de inaugurare a noii sali polivalente Turda Arena au anunțat azi un concert-surpriza pentru turdeni. Aurora și Sandel Mihai vor fi prezenți la Turda, vineri 12 aprilie, de la ora 15.00! ”Vrem sa ținem pasul cu bucuria și entuziasmul tau! Te surprindem cu inca un concert in…

- Cea de-a XV-a ediție a Targului de Paști din Timișoara s-a deschis oficial azi, cand catolicii sarbatoresc Invierea Domnului. In acest an sunt trei locatii desemnate pentru eveniment: Piata Libertatii, Piata Sfantul Gheorghe si Piata Traian. Casutele cu diverse produse vor putea fi vizitate pana in…

- Seara magica la Teatrul Municipal din Baia Mare. Cu numeroase spectacole in fața unui public entuziasmat, instrumentiștii vienezi Johnny Bertl, Andi Steirer, Vasile Marian, Ruben Doran și Momir Marijokovic va vor purta intr-o calatorie fascinanta cu muzica lor, in cadrul concertului “Hands on World”.…

- Targul de fete de pe Muntele Gaina 2024 va avea loc in 20-21 iulie: Concert extraordinar DAMIAN & BROTHERS Targul de fete de pe Muntele Gaina 2024 va avea loc in 20-21 iulie: Concert extraordinar DAMIAN & BROTHERS Targul de fete de pe Muntele Gaina se organizeaza in cel mai apropiat weekend de data…

- Melting Dice va susține un concert acasa, la Timișoara, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere asigurata de Ioan Popovici. Recent, formația timișoreana a lansat o noua melodie care poarta titlul de „Lucruri simple”, care beneficieaza și de un videoclip. Trupa de rock alternativ Melting Dice…

- O seara de neuitat se anunța la Teatrul de vara „Radu Beligan” din Bacau, joi, 29 februarie, incepand cu ora 17:00, unde Ansamblul Folcloric “Busuiocul” al Consiliului Județean Bacau va susține un spectacol incendiar sub denumirea „Concert de Marțișor”. Pentru a face aceasta seara și mai speciala, alaturi…

- Filarmonica Mihail Jora Bacau aduce in prim-plan o seara de neuitat, sub semnul pasiunii și al muzicii de excepție! Pe data de 16 februarie, VINERI, incepand cu ora 18:30, Teatrul de Vara “Radu Beligan” Bacau va gazdui un eveniment de excepție: Opera in concert “Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti.…

- Sarbatoare occidentala, „adoptata” de romani, Ziua indragostiților (Valentine`s Day), 14 februarie, a inceput sa fie așteptata in special de tineri și marcata in mai multe feluri care celebreaza dragostea. La Targoviște, pe 15 februarie, are loc un concert care sarbatorește iubirea. Intrarea este libera,…