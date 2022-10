Concert de colinde Paula Seling, pe 7 decembrie, la Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploieşti V.S. Deși mai avem aproape doua luni pana la Sarbatorile de Iarna, cine dorește sa asculte, pe 7 decembrie, incepand cu ora 20:00, colinde cantate de Paula Seling, trebuie sa iși procure din timp biletele la concert. La categoria VIP mai sunt doar 17 bilete, deși costa 145 de lei bucata. Restul locurilor din sala, multe dintre ele deja ocupate, insa mai pot fi cumparate, pentru 95 de lei, de pe www.iabilet.ro. ”Craciunul vine cu fericiri, cu nostalgie, cu un strop de liniște și cu bucuria de a fi alaturi de oamenii dragi. Ce poate fi mai placut in perioada Sarbatorilor decat sa intrerupi nebunia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

