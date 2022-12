Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica populara, Mihai Trif, va veni la Turda sa colinde. Aseara, el a fost prezent pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. ”Dragilor, pe 22 Decembrie ma intorc la Turda, vreau sa ne așezam langa brad, sa bem un vin fiert, sa mancam o placinta cu varza și de știm și [...]…

- Soprana Diana Alexe, cetațean de onoare al Municipiului Adjud, va susține un concert caritabil in municipiul de pe Trotuș. Sub denumirea „Craciun acasa, la Adjud” evenimentul va avea loc in data de 23 decembrie, incepand cu ora 18:00, pe scena Casei de Cultura ”Tudor Vornicu” din Adjud și va fi susținut…

- Anul acesta, de Craciun, poți aduce un strop de fericire in viața celor care din cauza neajunsurilor nu mai reușesc sa vada „luminița de la capatul tunelului‟. Ce trebuie sa faci? Sa te alaturi campaniei umanitare „Craciunul acesta, daruiește din inima un strop de speranța!‟ organizata de Asociația…

- Observatorul Astronomic din Odobești nu mai este doar un proiect pe hartie. Saptamana trecuta au fost facute sapaturile pentru fundație și a fost turnat blocul beton de egalizare, iar lucrarile continua. Primarul Daniel Nicolaș spune ca prin realizarea acestui proiect, orașul Odobești se va plasa pe…

- SC Domeniile Green Garden SRL Odobești solicita la SGA Vrancea, Aviz de gospodarire a apelor pentru investiția Extindere ferma pomicola – Domeniile Green Garden situata in extravilanul localitații Odobești, Tarla 12 . sursa foto: desteptarea.ro Articolul Aviz de gospodarire a apelor pentru investiția…

- Peste 150 de parinți ai elevilor de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud, dar și cadrele didactice ale unitații școlare, au participat la finele saptamanii trecute la activitatea „Imbunatațirea relației parinte-copil”. Activitatea s-a desfașurat la Casa de Cultura „Tudor Vornicu” din Adjud,…

- In centrul orașului Odobești, mai precis pe strada Ștefan cel Mare, se afla Biserica „Inalțarea Sfintei Cruci‟, denumita candva „catedrala orașului‟. Lacașul de inchinaciune l-a impresionat chiar și pe istoricul Nicolae Iorga care, atunci cand a vizitat zona, a apreciat și caldura cu care a fost primit…