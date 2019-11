Stiri pe aceeasi tema

- Societatea belgiana Industrial and Logistics Developments NV demareaza mega-investiția de la Decea (Miraslau) cu construirea unei linii de cale ferata industriala ce va deservi Zona Industriala • Potrivit documentației depuse la APM Alba pentru obținerea acordului de mediu, investiția se cifreaza la…

- Ziarul Unirea MAINE: Ziua porților deschise la Centrul de zi „Sfantul Serafim de Sarov” Razboieni-Cetate MAINE: Ziua porților deschise la Centrul de zi „Sfantul Serafim de Sarov” Razboieni-Cetate In cadrul Filialei Filantropiei Ortodoxe Razboieni-Cetate, marti, 1 octombrie, 2019, incepand cu ora 14,…

- Educația deficitara poate afecta negativ viața oamenilor, atat in copilarie, cat și la varsta adulta. Ideal ar fi, ca educația sa inceapa la varste fragede pentru ca mai apoi, informațiile sa fie integrate, ințelese și folosite cu succes, pentru a facilita viața oamenilor și a comunitații din care ei…

- Copiii ocrotiți in cadrul Așezamantului social „Sfantul Mucenic Ciprian” din Ocna Mureș s-au alaturat campaniei de curațenie organizata de administrația locala, desfașurata sambata. Acțiunea s-a desfasurat sub genericul „Curațenia de toamna – Implica-te Ocna Mureș! Orașul poate fi mai curat și cu ajutorul…

- Astazi, 12 septembrie 2019, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Asezamantul social „Sfantul Mucenic Ciprian” din orașul Ocna Mures. Incepand cu ora 10.00, IPS Irineu, insoțit de parintele Ioan Bogdan, protopop al Aiudului, a efectuat o vizita pastorala la…

- 'Tema conferintei din acest an - 'Chemati la Viata in Hristos. In Biserica, in lume, in timpul prezent' - este importanta mai ales in contextul secularizarii de azi. Viata in Hristos incepe odata cu Botezul si este viata in comuniune cu Persoanele Sfintei Treimi, ca pregatire pentru a dobandi viata…