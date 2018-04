Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul consolideaza stadionul Giulești, care va avea 14.000 de locuri; Valoarea totala a investitiei ajunge la peste 120 de milioane de lei, potrivit deciziei luate in ședința de Guvern de joi, in care s-au stabilit indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și modernizarea stadionului Giulești…

- CSM Volei Alba Blaj va intalni formatia turca Galatasaray Istanbul in semifinalele turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai. Daca echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipa organizatoare, Galatasaray…

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…

- Numarul 1 in clasamentul World Snooker si campionul mondial en titre, englezul Mark Selby, a fost eliminat, miercuri seara, in optimile de finala ale Romanian Snooker Masters, turneu invitational organizat la Bucuresti, dupa ce a pierdut cu 2-4 intalnirea cu Liang Wenbo. Jucatorul chinez, aflat pe pozitia…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Dinamo si Giulești-Valentin Stanescu (Rapid). Cele patru au fost declarate stadioane de interes public si de importanta nationala pentru organizarea, la București, a unor meciuri din…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadionul Steaua și stadionul Arcul de Triumf. Cele doua stadioane au fost declarate, alaturi de stadionul Dinamo si stadionul Giulești-Valentin Stanescu (Rapid), stadioane de interes public si de importanta nationala pentru…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Acest…

- Potrivit proiectului de Hotarare, arena din Ghencea va avea o capacitate de 30.500 de locuri pentru spectatori, patru vestiare, 24 de camere pentru cazarea sportivilor, un muzeu, spatii comerciale, precum si restaurant pitch-view / bar sky view. Durata de realizare a obiectivului este de 25…