Concert caritabil ”Voci pentru Pace” (P) Concertul reuneste tineri interpreti si voci devotate sprijinirii educatiei copiilor din Ucraina, ce vor canta la unison in sala mare a Operei Nationale Romane din Iasi. Te invitam sa participi la concert si sa dai sansa copiilor la educatie! Contextul acestor zile dezvaluie diferite stari si emotii pe care cei mai multi dintre noi nu le-am trait niciodata. O realitate crunta, rece si indiferenta, un razboi ce distruge in calea sa orice urma de bunatate, libertate si mai ales, afecteaza viitorul, atat al unei natiuni intregi, cat si al copiilor nevinovati. De aceea, Opera Nationala Romana din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

