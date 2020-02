Concert anulat? MESAJ de la Andra

Stiri pe aceeasi tema

- Maine, la ora 17:30, trebuia sa aiba loc un concert organizat de Corul „Pastorala“, in parteneriat cu elevii si profesorii de la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza“ Focsani. Evenimentul urma sa se desfașoare in sala mare de spectacole a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia“ din Piata Unirii. Concertul…

- Turnul de tenis de la Xian (China), care ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 13 - 19 aprilie, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara WTA. ''Urmarim indeaproape situatia deoarece nu exista nimic mai important decat protejarea sanatatii jucatorilor nostri,…

- Angela Gheorghiu și-a anulat turneul din China din cauza Coronavirusului. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, unde și-a exprimat parerea de rau, ținand sa precizeze ca a fost obligata sa faca asta. In aceasta perioada, Angela Gheorghiu are spectacole in Europa, iar in aprilie are un…

- „No Time To Die” este noul film din seria Bond care va avea premiera in Romania pe din 8 aprilie 2020. Filmul avea programata o premiera in Beijing și un tur in mai multe orașe mari ale Chinei, unde actorului Daniel Craig, dar și intreg castul filmului ar fi urmat sa participe. Din cauza problemelor...…

- Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc anul acesta pe 19 aprilie, din cauza focarului de coronavirus, anunta cotidianul The Times, precizand ca oficialii competitiei au decis sa nu mai organizeze...

- Rasnov - SR, anulat din cauza vremii. Cele doua echipe continua amicalele in week-end Meciul amical dintre Olimpic Cetate Rasnov si SR Brasov, care era programat miercuri, pe terenul sintetic de la Tarlungeni, a fost anulat din cauza vremii nefavorabile. Urmatorul meci de verificare…

- Cantareața Lara Fabian si-a anulat concertul pe care urma sa-l susțina in aceasta seara, la Sala Palatului din Bucuresti, cu doar cateva ore inainte de spectacol, noteaza Agerpres. Artista a explicat pe rețelele de socializare ca nu a fost platita. „Sunt in Bucuresti, in hotel... si sunt profund trista…

- Un turneu de rugby in X programat in luna aprilie a anului viitor in Hong Kong a fost anulat din cauza situatiei politice, fiind ultimul eveniment sportiv care cade victima tensiunilor politice din sudul Chinei, informeaza AFP. "Am luat decizia de a nu organiza ceea ce ar fi fost un eveniment important…