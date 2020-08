Stiri pe aceeasi tema

- Considerata ca fiind una dintre cele mai interesante formatii live de pe melagurile noastre, trupa B-ton a luat naștere cu 20 de ani in urma la Arad, prin reinventarea muzicii fostei trupe Slammer, inspirandu-se din muzica pe care membrii au ascultat-o acasa din copilarie, din acordurile multor trupe…

- Formația Pragu de Sus a lansat un nou videoclip la piesa „Actul IV“, melodia realizata alaturi de Gabriel Cindea urmand sa fie inclusa in urmatorul album discografic al trupei care a luat naștere in urma cu 17 ani, la Timișoara. „E gata piesa, s-a terminat! Am fi jucat ACTUL IV daca n-ai fi plecat!…

- Seria de concerte Backyard Acoustic Season va reveni la Expirat din 1 iulie, iar clubul bucurestean a stabilit o serie de reguli, intre care aceea ca trupele vor canta fara scena si membrii lor vor sta separat in curte. Nu va fi permis accesul pentru mai mult de o suta de persoane la o reprezentatie,…

- In perioada 17 – 21 iunie 2020, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara are loc prima ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de CCIA Timiș de peste 25 de ani. Și-au anunțat participarea companii din intreaga țara, in special producatori,…

- Basistul formației Cargo, Alin Achim, pregatește cel de-al treilea album al proiectului de muzica electronica Syamasundara. Artistul care a urcat recent pe scena din Piața Libertații in cadrul primului concert post-pandemie din Timișoara alaturi de colegii sai din Cargo a pus bazele trupei Metalograf…

- Membrii trupei timișorene Vest Phoenix Cover vor susține un concert caritabil in sprijinul cadrelor medicale din Timișoara care au luptat cu pandemia, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri 19 iunie, de la ora 19.30 la Porto Arte. „Dorim sa aducem un omagiu personalului medical din linia intai.…

- Erlend Krauser, fostul chitarist al formației Phoenix a lansat un videoclip inedit care subliniaza virtuozitatea binecunoscultului artist nascut in Timișoara, compoziția sa fiind distribuita pe canalul de Youtube al firmei Kemper Amps. „Suntem incantați sa va prezentam un nou videoclip cu incredibilul…