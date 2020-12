Concepția de dezvoltare ulterioară a CSI va fi actualizată CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. Concepția de dezvoltare ulterioara a Comunitații Statelor Independente urmeaza a fi actualizata. © Sputnik / Mihai CarausIn CSI se va simplifica livrarea de dispozitive medicale pentru combaterea COVID-19 Un aviz consultativ care permite inițierea negocierilor și aprobarii semnarii Hotararii Consiliului Șefilor de State al CSI privind Concepția de dezvoltare ulterioara, a fost aprobata astazi de Comisia politica externa și integrare europeana. Aceasta Concepție reprezinta totalitatea viziunilor coordonate ale statelor-membre CSI și reflecta viziunea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

