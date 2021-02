Concentrația de formaldehidă, o substanță chimică dăunătoare, este depășită în interiorul a 95% dintre clădiri Cercetatorii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai au evaluat calitatea aerului interior in timpul sezonului rece, in cinci mari orase din Romania. Studiul a aratat ca, in 95% dintre cladirile investigate, concentratia de formaldehida a depasit valoarea de 50 lg/m3, valoare prag reglementata in anumite tari europene, anunța Agerpres. In 10% dintre locuintele investigate, au fost inregistrate concentratii ridicate de acetaldehida.Totodata, concentratia de radon a depasit in 52 % din case pragul de 300 Bq/m3 (valoare stipulata de legislatia romaneasca si cea europeana), arata acelasi studiu. Studiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) au evaluat calitatea aerului din interiorul unor cladiri, în timpul sezonului rece. Cercetatorii au analizat aerul din 100 de cladiri rezidențiale reabilitate termic, din cinci orașe mari din România:…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, duminica, intr-o emisiune la Prima TV ca pana in 2024 "vom avea fundatii" la spitalele regionale de la Craiova, Iasi si Cluj, precizand ca in acest moment sunt gata studiile de fezabilitate.Intrebat mai intai ce s-a schimbat de la primul sau mandat ca…

- Cele mai mari cinci aeroporturi din Romania - Otopeni, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Sibiu - au raportat un trafic de pasageri cu pana la 70% mai mic anul trecut fata de 2019, scrie Mediafax.

- Peste 92.000 de doze de vaccin vor sosi luni in Romania Foto: facebook.com/ROVaccinare Peste 92.000 de doze de vaccin anti-COVID -19 vor sosi luni în România pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Este cea de-a șasea tranșa de vaccin Pfizer-BioNTech, iar…

- Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPF, efectueaza 40 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Iasi, Bacau, Timisoara, Oradea, Ilfov, Constanta, Sibiu, Brasov, Galati si Bihor, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unei grupari specializate…

- Primul ser anti-COVID-19 de la Pfizer va fi adus, cel mai probabil, direct în Cluj-Napoca și în cele șase centre regionale de vaccinare, scrie ProTv. Pentru ca vaccinul trebuie depozitat la minut 70 de grade Celsius…

- Cutremur in Romania in noaptea de marți spre miercuri! Unde s-a resimțit. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe Richter s-a produs in aceasta dimineața in zona seismica Vrancea, Buzau. In ziua de 25 noiembrie 2020, la ora 00:15:30 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau,…

- In Clasamentul Universitatilor din Romania 2020, publicat luni, 23 noiembrie 2020, de Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din tara si strainatate, Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi a urcat spectaculos pe locul al III-lea, fata de locul 6, ocupat anul trecut. Pe…