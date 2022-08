​Concediul paternal, extins cu 5 zile lucrătoare. Ce trebuie să știi Tatal copilului nou-nascut ce are calitate de angajat beneficiaza de un concediu paternal de 10 zile lucratoare, practic s-a extins cu 5 zile, conform OUG 117/2022. Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, acest act normativ iși dorește sa asigure participarea efectiva a tatalui la ingrijirea copilului nou-nascut cu scopul concilierii vieții profesionale cu viața de familie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

