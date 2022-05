Concediul medical și indemnizația de asigurări sociale de sănătate: de la drept la potențial abuz Pe parcursul activitații sale, fiecare angajator s-a aflat in situația de a primi de la salariații sai solicitarea de a acorda concediu medical pentru incapacitate temporara de munca și indemnizația de asigurari sociale de sanatate aferenta. De asemenea, probabil nu au fost puține ocaziile in care angajatorul a avut dubii referitoare la solicitarea salariatului in acest sens, cum ar fi: acord concediul și indemnizația potrivit reglementarilor legale? Am suspiciunea ca acest salariat abuzeaza de dreptul sau la concediu medical, ce pot sa fac? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

