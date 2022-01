Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, la Palatul Victoria, prima intalnire cu membrii Consiliului Director al Camerei de comerț americane pentru Romania (AmCham) Romania. ”Discuțiile au vizat prezentarea prioritaților Guvernului Romaniei, cu accent pe oportunitațile oferite de cel mai…

- Discutiile legate de ceea ce se intampla cu concediile de odihna apar intotdeauna in randul angajatilor mai ales la final de an cand acestia constata ca nu si-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul in curs.

- Ce trebuie sa știe angajații despre zilele de concediu pe care nu au putut sa le mai ia in anul in curs? Ce se intampla cu acestea? Legea arata foarte clar. Discuțiile legate de concedii și zilele neluate din 2021 sunt la ordinea zilei in randul angajaților in aceasta perioada. Zile de concediu neluate:…

- Discutiile legate de ceea ce se intampla cu concediile de odihna apar intotdeauna in randul angajatilor mai ales la final de an cand acestia constata ca nu si-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul in curs. Iata ce spune legea despre zilele de concediu. Angajatii care…

- Discutiile legate de ceea ce se intampla cu concediile de odihna apar intotdeauna in randul angajatilor mai ales la final de an cand acestia constata ca nu si-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul in curs. Iata ce spune legea despre zilele de concediu.

- Discutiile legate de ceea ce se intampla cu concediile de odihna apar intotdeauna in randul angajatilor mai ales la final de an cand acestia constata ca nu si-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul in curs.

- Concediul de odihna 2021: Ce se intampla cu zilele de concediu neluate in acest an. Pana cand pot fi acordate La final de an, mulți dintre angajați constata ca nu și-au efectuat toate zilele de concediu de odihna. Aceștia este bine sa știe ce drepturi au pentru a putea beneficia de toate zilele de concediu…

- Discutiile legate de ceea ce se intampla cu concediile de odihna apar intotdeauna in randul angajatilor mai ales la final de an cand acestia constata ca nu si-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul in curs. Angajatii care nu si-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu…