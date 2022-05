Concediul de îngrijire a copilului bolnav ar putea suferi modificări. Varianta propusă Varsta pana la care se poate acorda parintelui concediu de ingrijire a copilului bolnav ar putea fi modificata, noul prag propus fiind cu cinci ani mai mare. In prezent, aceasta este limitata la 7 ani. „Dupa ce depașește aceasta varsta, ce trebuie sa facem cu el? Sa-l inchidem in casa și sa-l lasam singur? Multi parinți iși sacrifica concediul de odihna pentru a sta acasa cu copiii, acțiune care afecteaza mult productivitatea lor, iar in baza unor studii am aflat ca nu este indicat sa lasam copiii sub 12 ani singuri in casa pe perioade mai mari de trei ore”, susține deputatul USR Radu Panait.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

