Concediu și indemnizație pentru persoanele care îngrijesc bolnavii de cancer Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect legislativ care prevede ca asiguratul care ingrijeste un pacient bolnav de cancer in varsta de peste 18 ani beneficiaza de concediu si de indemnizatie. Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an, pentru un pacient. […] The post Concediu și indemnizație pentru persoanele care ingrijesc bolnavii de cancer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța, joi, ca in centrele de evaluare COVID va putea merge orice persoana care are test pozitiv, pentru evaluarea starii de sanatate și pentru a primi tratament antiviral gratuit. „Serviciile medicale acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu…

- Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța refuza sa aplice sancțiuni pentru nepurtarea maștii de protecție, dupa ce obligativitatea purtarii maștii pe strada a fost instituita din nou, din 8 ianuarie. Acum, a ajuns in atenția Biroului Control Intern din cadrul IPJ. „Eu unul…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit, luni seara, noi reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele care ajung in Romania in perioada 10 decembrie – 8 ianuarie. Persoanele care nu sunt vaccinate, testate sau nu au trecut prin boala in ultimele sase luni intra in…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA si asupra comercializarii cartilor in format electronic, pentru a sustine…

- Camera Deputatilor a adoptat, marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actul normativ – potrivit caruia, firmelor in care nu se respecta masurile anti-COVID-19 li se va suspenda…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…