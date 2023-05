Concediu medical? Ți-l scrii și semnezi singur. Cum și unde funcționează Salariații din Portugalia pot, incepand de luni, 1 mai, sa intre in concediu medical de trei zile in baza unei simple ”autodeclaratii” de boala, depus pe Internet sau la telefon, o masura menita sa deblocheze Serviciul National portughez de Sanatate (SNS), o masura care are ca scop sa le usureze viata celor care recurg la ea si munca medicilor de familie – singurii care au dreptul sa acorde concediu medical -, anunta Guvernul portughez intr-un comunicat, relateaza AFP. Aceasta masura nu implica niciun cost nici pentru statul portughez si nici pentru angajator, deoarece durata maxina a incetarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

