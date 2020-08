Concediu medical pentru testul COVID? Federația Solidaritatea Sanitară lămurește totul O situație care a pus multe semne de intrebare atat angajatorilor cat și angajaților i-a ivit odata cu perioada concediilor din aceasta vara. Este vorba despre efectuarea de catre angajați a testului COVID. Deoarece durata de așteptare pana cand faci testul COVID și primești rezultatele „decurge dintr-o solicitare a unitații, ea este parte a timpului […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

