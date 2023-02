Concediu medical 2023. Când se poate acorda concediul medical și care sunt condițiile Concediu medical 2023. Cand se poate acorda concediul medical și care sunt condițiile. Cei care vor sa obțina concediu medical in 2023 trebuie sa știe care sunt regulile. In primul rand, conform legislației muncii, exista doar anumite situații in care se poate lua concediu medical. Totodata, in funcție de aceste situații se acorda și numarul de zile libere. Iata in ce condiții iși poți lua concediu medical in 2023: Concediu medical 2023. Cand se poate acorda concediul medical și care sunt condițiile pentru incapacitate temporara de munca provocata de un accident suferit in timpul liber sau de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

