Concediu in India Un roman isi petrece concediul in India, impreuna cu frumoasa lui fiica, in varsta de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se indragosteste de ea. – Daca imi veti da fiica de sotie, ii spuse tatalui ei, va voi da greutatea ei in aur! – Peste o luna veti primi raspunsul meu. – Vreți sa va mai ganditi? – Nu, vreau s-o mai ingras. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

