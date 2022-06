Concediu în Grecia 2022. Prețuri la mâncare și combustibil, informații despre drum și ponturi pentru o vacanță reușită Concediu in Grecia 2022. Prețuri la mancare și combustibil, informații despre drum și ponturi pentru o vacanța reușita Sezonul de vara 2022 a inceput in Grecia și mulți romani care vor sa plece acolo in concediu se intreaba cu cat sunt mai mari prețurile, in acest an. Potrivit postarilor pe diferite grupuri dedicate vacanțelor in Grecia, meniurile tavernelor grecești arata prețuri cu 10-15% mai mari fața de cele de anul trecut. Exista insa […] Citește Concediu in Grecia 2022. Prețuri la mancare și combustibil, informații despre drum și ponturi pentru o vacanța reușita in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat au platit 5 romani pentru un pranz in Grecia. Mulți romani sunt interesați de prețuri, dat fiind faptul ca aceasta este una dintre destinațiile preferate de ei. Și cum inca de la inceputul sezonului au venit tot felul de informații cu privire la prețurile practicate in Grecia, iata care sunt, de…

- Sezonul cald a inceput, iar romanii se pregatesc sa plece in vacanțe in strainatate. Ei bine, exista cateva recomandari pentru persoanele care merg in vacanța in Grecia sau Bulgaria. Ce sa nu faci aici ca sa nu iei amenzi de 700 de euro. Mare atenție la cateva detalii!

- Concediu 2022: MAE a transmis Bulgariei și Greciei obiecțiile turiștilor romani legate de aglomerația din vami. Masurile promise Autoritațile din Romania a transmis celor din Bulgaria și Grecia o serie de obiecții colectate de la turiștii romani și a acerut soluții pentru fluidizarea traficului la granițe.…

- Sezonul estival este din ce in mai aproape. Luna iunie este la doar doua zile distanța, iar romanii incep sa iși caute cazari pentru vacanța de vara. Grecia este in topul listelor turiștilor romani, dar au fost surprinși sa vada prețurile la care se invart cazarile pe o singura noapte. O familie cu…

- StudentInvest: Credite de pana la 50.000 de lei, pentru studenți. La ce pot fi folosiți banii. Informații oficiale Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede inființarea programului „StudentInvest” destinat studenților cu varsta de 18-31 de ani. Aceștia…

- Masuri pentru transportatori, aprobate de Guvern: 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil achizitionat Aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfa si de persoane vor beneficia de o schema de ajutor de stat de 300 milioane de lei. Este vorba despre 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Relansarea proiectului voucherelor de vacanța reprezinta relansarea turismului romanesc In Camera Deputaților am susținut o declarație politica referitoare la relansarea proiectului privind acordarea voucherelor de vacanța, care nu reprezinta doar…

- Politia si Jandarmeria sunt in alerta si au organizat filtre in tot judetul Constanta, dupa ce o persoana mascata a atacat aseara un militar si i-a luat arma si munitia. Fortele de ordine sunt in alerta de ieri seara, in judetul Constanta, dupa ce individul necunoscut, inarmat cu o arma alba si purtand…