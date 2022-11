Stiri pe aceeasi tema

- Plata de joi, in valoare de 2,6 miliarde de euro (1,8 miliarde de euro granturi si 0,8 miliarde de euro imprumuturi), a fost posibila in urma indeplinirii de catre Romania a celor 14 obiective legate de prima transa.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca a doua cerere de plata din PNRR, in valoare de 3,2 miliarde de euro, urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene pana la finele lunii octombrie, subliniind ca este nevoie de „acelasi dialog si aceeasi comunicare cu Comisia” in vederea realizarii tintelor si jaloanelor…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania va trimite, la finele lunii octombrie, o noua cerere pentru deblocarea de bani din PNRR, care inseamna 51 de ținte și jaloane ce trebuie respectate. Citește și: Reducerea la zero a poluarii: europenii sunt profund ingrijorați de calitatea aerului și solicita…

- Nicolae Ciuca anunța ca astazi Comisia Europeana a avizat pozitiv prima cerere de plata din PNRRR pentru Romania, cere care a fost depusa la data de 31 mai. Astfel, Comisia a disponibilizat suma de „2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca”, spune premierul. „Valorificam resursele de care Romania…

- Comisia Europeana a aprobat joi, 15 septembrie, prima cerere de plata facuta de Romania in cadrul PNRR, dupa ce a analizat și a constatat ca țara noastra a indeplinit cele 21 de jalaone și ținte asumate in acest sens. Romania ar urma sa primeasca 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a transmis vineri Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de peste 1,12 miliarde lei (231,86 milioane de euro), bani care urmeaza sa fie decontați de…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a transmis vineri Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de peste…