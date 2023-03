Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii romani au dreptul la cateva zile libere, platite, pe care angajatorul este obligat sa le respecte, in afara de perioadele din an in care oamenii isi iau concediile „normale”. Asadar, se mai acorda zile pentru evenimentele familiale importante, precum nunțile sau inmormantarile, zilele libere…

- Minivacanța de Mica Unire 2023: Cand vor recupera bugetarii ziua libera in plus, pentru puntea din luna ianuarie Minivacanța de Mica Unire 2023: Cand vor recupera bugetarii ziua libera in plus, pentru puntea din luna ianuarie Cei care lucreaza la stat vor avea in plus zilele de 23 ianuarie, 2 iunie…

- Concediul de odihna 2023: Ce se intampla cu angajații care nu si-au efectuat toate zilele disponibile pentru anul anterior Concediul de odihna 2023: Ce se intampla cu angajații care nu si-au efectuat toate zilele disponibile pentru anul anterior Salariații romani care nu si-au luat cele 20 de zile legale…

- Vești importante pentru elevii din Romania. Cum vor recupera orele școlarii care vor fi liberi in data de 23 ianuarie și 2 iunie ale anului 2023. Reprezentanții din Educație tocmai au facut anunțul oficial. E valabil pentru toate instituțiile de invațamant. In ce zile vor recupera elevii orele din 23…

- Zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 vor fi libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, potrivit unei hotarari a Guvernului, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si zile de repaus saptamanal,…

