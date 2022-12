Concediu de doi ani pentru persoanele care adoptă un copil. Legea, adoptată de Senat Concediu de doi ani pentru persoanele care adopta un copil. Legea, adoptata de Senat Proiectul ce prevede cresterea de la unul la doi ani a duratei concediului de care beneficiaza persoanele care adopta un copil a fost adoptat de Senat. Senatorii au adoptat miercuri, 14 decembrie, un proiect care vizeaza completarea legii 273 din 2004 privind procedura adoptiei, astfel incat persoanele indreptatite sa poata beneficia de un concediu de […] Citește Concediu de doi ani pentru persoanele care adopta un copil. Legea, adoptata de Senat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

