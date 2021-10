Concediile de odihnă ale profesorilor, luate la control Invocand un ordin al ministrului Educației, ce prevede intocmirea situațiilor privind concediile de odihna ale profesorilor, mai multe inspectorate școlare au amenințat cadrele didactice ca ar putea fi nevoiți sa returneze anumite sume de bani. Cadrele didactice au noi motive de ingrijorare, pe langa orele de predare desfașurate exclusiv online sau cu prezența fizica in școli pe timpul pandemiei COVID-19. Prin Ordinul Ministrului Educației 4.050 din 29 iunie 2021 li s-a solicitat inspectoratelor școlare din teritoriu sa realizeze situații centralizate privind concediile de odihna efectuate/neefectuate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

